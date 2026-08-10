El Gobierno de Canarias concluye no declarar Monumento de BIC la escultura de Juan de Ávalos en Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Monumento franquista en Santa Cruz de Tenerife - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este lunes la resolución del Gobierno de Canarias (Decreto 131/2026, de 27 de julio) por la que se concluye el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, de la escultura de Juan de Ávalos García-Taborda, ubicada en Santa Cruz de Tenerife, determinando la no declaración de dicho bien.

Esta determinación se realiza después de comenzar el procedimiento, tras varias solicitudes de asociaciones y academias entre 2018 y 2021, que inicialmente fueron desestimadas por el Cabildo de Tenerife. A lo que se añade que en junio de 2024, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 3 de Santa Cruz de Tenerife obligó al Cabildo de Tenerife a incoar el expediente, sin prejuzgar la decisión final.

Entre los dictámenes desfavorables que se emitieron sobre dicho monumento se encuentra el de la Ponencia Técnica de Patrimonio Arquitectónico de 28 de abril de 2026 y el del Pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias el 11 de junio de 2026, entre otros muchos.

Al respecto, se expone que de acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias (LPCC), la declaración de BIC requiere de forma preceptiva un informe favorable del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, si bien al ser este informe desfavorable, se carece del presupuesto habilitante para poder otorgar el máximo nivel de protección patrimonial.

De esta forma, se decreta la no declaración de la escultura como BIC por "no concurrir los presupuestos legalmente exigidos" para ello. Además ordena la cancelación de la anotación preventiva de la obra en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura.

La resolución agota la vía administrativa, pudiendo ser recurrida mediante recurso de reposición ante el propio Gobierno de Canarias o directamente por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.