El Gobierno de Canarias declara la prealerta en Telde por contaminación marina al "no" existir restos

Prealerta por contaminación marina en Telde (Gran Canaria) - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), ha actualizado la situación por contaminación marina en Telde (Gran Canaria) y ha pasado a prealerta desde las 12.00 horas de este martes, 9 de diciembre.

Esta decisión se ha adoptado, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa, después de que se haya comprobado que el foco de emisión "no está activo" y a su alrededor "no existen restos de descomposición, ni en superficie ni en los viveros".

Añade que en los tres últimos días la detección de restos flotantes en el mar y de residuos en tierra en la costa de Telde "ha sido en cantidades mínimas", además los medios aéreos "no" visualizan residuo orgánico en la superficie mar, lo que "dificulta" su recogida.

De todas formas, apuntan que efectivos de la Unidad de Apoyo a Emergencias, junto a inspectores de Salud Pública y efectivos del ayuntamiento, continuarán realizando labores de seguimiento y análisis en la costa de Telde.

Actualmente las playas que permanecerán cerradas son Melenara, Salinetas, Tufia, Aguadulce y Ojos de Garza.