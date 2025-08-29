El Gobierno de Canarias invierte 3,1 millones en la compra de 16 viviendas en El Paso para afectados por el volcán

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, en la presentación del acuerdo para adquirir 16 viviendas en El Paso - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE LA PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha informado este viernes, junto al presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, de la compra de 16 viviendas en un edificio en construcción en El Paso, que se entregarán con criterio social a las personas afectadas por el volcán.

Las viviendas estarán disponibles como alquiler asequible y también con posibilidad de adquisición, según los requisitos establecidos por el Instituto Canario de la Vivienda.

Nieves Lady Barreto recordó que para llegar hasta aquí ha habido un tránsito de dos años y resaltó que el mayor esfuerzo ha estado en la gestión para impulsar los proyectos.

"En este periplo no solo tuvimos que hacer normas para poder tener planes específicos de vivienda en La Palma, sino también otorgar más competencias al Cabildo y a los ayuntamientos y poner al servicio de la vivienda pública en la isla todas las empresas públicas del Gobierno, para después buscar la financiación", señaló.

La adquisición de estas 16 viviendas, 14 plazas de garaje, 16 lavaderos y 8 almacenes la lleva a cabo el Cabildo con un coste de 3.120.735 euros que han sido financiados íntegramente por la Consejería de Presidencia.

El plazo estimado para la finalización de la obra y puesta a disposición es de unos 20 meses.

Las 16 viviendas de El Paso se suman a las 53 de un edificio también en construcción adquirido en Los Llanos de Aridane, que irán destinadas de manera prioritaria a las personas que aún viven en las casas contenedor y de madera y que no pueden acceder a otras alternativas habitacionales, con cargo a la partida de 24 millones de euros que se les ingresa al Cabildo de La Palma, a través de la Viceconsejería de Recuperación para La Palma.

La consejera anunció que los próximos meses anunciarán nuevas adquisiciones de vivienda pública en Los Llanos de Aridane, que es la zona que tiene hoy más problemas con el acceso a la vivienda, pero también en el resto de la isla.

"Este Gobierno tiene como prioridad conseguir vivienda en alquiler asequible para las personas y para ello necesitamos vivienda pública y ampliar los perfiles que pueden acceder a ella, no sólo en La Palma, sino en todas las islas. Es un reto difícil, pero lo estamos afrontando", explicó.

Nieves Lady Barreto agradeció "el trabajo y el esfuerzo" que ha hecho el equipo técnico de la Consejería de Bienestar del Cabildo de La Palma y el equipo técnico de la Viceconsejería de Recuperación para La Palma del Gobierno.

RETO TÉCNICO

"Han afrontado un reto técnico en muchos casos novedoso, creando nuevas regulaciones, lo que ha requerido tiempo y dedicación que va más allá del horario de trabajo", concluyó.

Por su parte, Sergio Rodríguez manifestó que "este es un día importante en el proceso de recuperación para la isla y que es un paso más cumpliendo con los compromisos y siendo conscientes de las necesidades de la isla".

El presidente palmero añadió que "no ha sido fácil llegar hasta aquí, pero en este contexto, el ánimo se eleva al ir consiguiendo los retos marcados".

Nieves Lady Barreto recordó que la vivienda, junto al pago del valor de las propiedades, es el eje fundamental de la Estrategia para la Recuperación de La Palma puesta en marcha por el Gobierno de Canarias hace dos años y que se concreta no solo en la aprobación de una ley de vivienda específica para la isla, sino en la inversión de 78,5 millones de euros en proyectos concretos, de los que 56,5 los aporta la Consejería de Presidencia (24 millones transferidos al Cabildo de La Palma; 28,7 al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane; 3 millones al Ayuntamiento de Villa de Mazo y 800.000 al Ayuntamiento de El Paso) y 22 millones los aporta el ICAVI, que ya ha licitado la construcción de 34 viviendas en Tazacorte.

A esto se suman 13 millones más que invierte el Cabildo de La Palma de recursos propios.