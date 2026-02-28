El Gobierno de Canarias mantiene la alerta por fuertes vientos en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria

Palmeras bajo los efectos del viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado este sábado la situación y mantiene la alerta por viento en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria a partir de las 12:00 horas de este sábado, 28 de febrero. En las restantes zonas del archipiélago se mantiene la situación de prealerta.

Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El ámbito territorial de afección comprende la isla de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, las vertientes orientadas al sur de estas islas, así como en la zona de cumbres.

En concreto, se prevé un episodio de viento con rachas muy fuertes del noreste, en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres expuestas. Las rachas máximas superarán los 90 km/h en La Gomera. La previsión no descarta que también puedan alcanzarse, localmente y de forma ocasional, en medianías del sur en la isla de Gran Canaria y en vertiente sureste y extremo noroeste en la isla de Tenerife.