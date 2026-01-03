El Gobierno de Canarias se mantiene en contacto con las entidades del archipiélago en Venezuela

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha indicado que el Gobierno regional se mantiene en contacto con las entidades del archipiélago y con la delegación del Ejecutivo en el país.

Así lo ha puesto este sábado de manifiesto en su perfil oficial de la red social 'X' tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y los bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en los estados de Caracas, Miranda y La Guaira.

"Seguimos con preocupación la situación actual en Caracas, donde se han registrado varias explosiones. El Gobierno de Canarias ya está en contacto con las entidades del archipiélago en Venezuela, así como con la delegación del Ejecutivo en el país", indicó.

Por otro lado, la Dirección General de Emigración de Canarias explicó recientemente en un comunicado que durante 2025 reforzó su acción social con los canarios residentes en el exterior, especialmente en Venezuela, mediante la ejecución de programas sanitarios, sociales y ayudas humanitarias con una inversión superior a 685.000 euros.

Durante 2025, los consultorios médicos contaron con una dotación de 127.338 euros y funcionaron gracias a la colaboración con las entidades canarias en el exterior, permitiendo la atención en distintas especialidades de atención primaria para canarios y sus descendientes.

En Venezuela estuvieron operativos 16 consultorios médicos, distribuidos en 10 estados, con una inversión de 116.338 euros destinada a gastos de funcionamiento y material sanitario.

Estos servicios se localizaron en Caracas (5), La Guaira, Lara, Mérida, Yaracuy, Aragua (2), Anzoátegui, Guárico, Carabobo y Falcón. Además, en los estados de Aragua y Carabobo se desarrollaron jornadas de atención médica descentralizada.

MANTENIMIENTO DE TRES CENTROS DE ACOGIDA RESIDENCIAL

Además, el Gobierno de Canarias contribuyó en 2025 al mantenimiento de tres centros de acogida residencial para mayores canarios en Venezuela, destinados a personas sin recursos ni apoyo familiar.

Estos centros se ubicaron en la Fundación Nuestra Señora de las Nieves, en Cagua (Aragua); la Fundación Nuestra Señora de los Reyes, en Quíbor (Lara); y el Centro de Mayores San Vicente de Paúl, en Valencia (Carabobo), y recibieron una financiación total de 155.000 euros.

Asimismo, se financiaron centros de día orientados a promover la autonomía personal y el envejecimiento activo, con una dotación global de 150.000 euros.

En Venezuela funcionaron siete centros, ubicados en los estados de Lara, Guárico, Caracas (3), La Guaira y Anzoátegui, con una inversión de 101.949 euros. A estos se sumaron los centros de Argentina, en Rosario (12.700 euros), Uruguay, en Montevideo (26.000 euros), y Cuba (10.000 euros).

Mientras, en materia de asistencia domiciliaria, se desarrolló en Venezuela un programa de apoyo a 244 personas con discapacidad o en situación de dependencia, repartidas en nueve estados, con una inversión de 120.000 euros.

AYUDAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA

También durante el pasado año, el Gobierno de Canarias destinó 165.500 euros a ayudas de emergencia de carácter humanitario para canarios y descendientes residentes en Venezuela, Cuba, Argentina y Uruguay con el objetivo de paliar situaciones de extrema vulnerabilidad derivadas de los procesos inflacionarios y del encarecimiento del acceso a la sanidad y a los servicios básicos.

En total, se tramitaron 203 ayudas de emergencia, distribuidas entre Venezuela (86), Argentina (1), Uruguay (5) y Cuba (111), destinadas a cubrir gastos vinculados a productos de primera necesidad, asistencia sanitaria o situaciones sobrevenidas de especial gravedad.