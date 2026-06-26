El Gobierno de Canarias no tiene aún "ninguna novedad" sobre los canarios desaparecidos en Venezuela

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha confirmado este viernes que el Ejecutivo regional aún no dispone de "novedades" acerca del estado de los canarios desaparecidos en Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que ha sacudido al país recientemente.

"Entre ellos (los españoles desaparecidos), hay varios canarios. Lamentablemente, Chabela (la delegada del Gobierno canario en Venezuela, era una de ellos, y se ha confirmado el peor presagio, pero seguimos manteniendo la esperanza con el resto de desaparecidos", ha señalado Cabello al término de la rueda de prensa de Consejo de Gobierno extraordinario celebrada este viernes en Tenerife para analizar la situación de Venezuela.

El portavoz del Gobierno canario ha señalado, asimismo, que no hay "más noticias" sobre estos ciudadanos, ya que la información sigue "llegando muy a cuenta gotas" y se "complica" en un contexto en el que "todos los recursos están focalizados en los rescates, en labores de desescombro", en definitiva, en atender la emergencia.