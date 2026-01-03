El Gobierno de Canarias recomienda a la comunidad isleña en Venezuela evitar desplazamientos no esenciales

CARACAS, Jan. 3, 2026 -- This photo taken on the early morning of Jan. 3, 2026 shows a view of the city of Caracas, capital of Venezuela. U.S. President Donald Trump said Saturday in a Truth Social post that Venezuelan President Nicolas Maduro and his wi - Marcos Salgado / Xinhua News / ContactoPhoto

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha emitido una serie de recomendaciones para las alrededor de 60.000 personas que conforman la comunidad de isleños en Venezuela entre las que está evitar cualquier desplazamiento no esencial y permanecer en los hogares.

Así lo ha señalado la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela en un comunicado emitido tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y los bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en los estados de Caracas, Miranda y La Guaira.

De esta manera, ha instado a los canarios a asegurarse de tener toda la documentación (pasaporte, visados, etc.) vigente y en lugar seguro, a mantener la calma y a evitar encender fuego por el peligro de que haya fugas de gas u otros riesgos de explosión tras un ataque.

El Ejecutivo regional ha incidido en que el plan de acción sigue activo para garantizar la atención sanitaria y alimentaria a los canarios en el exterior, pudiéndose contactar con la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela para reportar situaciones de vulnerabilidad específica.

Por su parte, ha recordado que la protección consular a la ciudadanía en el extranjero es responsabilidad del Gobierno de España.

En caso de emergencia, la ciudadanía que lo necesite puede contactar con la Embajada española en Venezuela a través de la dirección electrónica cog.caracas@maec.es o del teléfono de emergencia consular 0424 209 02 64. En caso de llamar desde fuera de Venezuela el teléfono es el +58 424 2090264.

Finalmente, el Gobierno regional ha señalado que para consultas generales desde Venezuela se puede llamar al +34 922 700 012 (o al 012 si se encuentra en Canarias); que el WhatsApp de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela es 0412 15000891, de la delegada 0414 2471063 y de la secretaria 0424 2229538; y que existe un teléfono de emergencia e información que es 0212 267 11 55.