El Gobierno de Canarias reitera que sigue sin tener "ningún dato" de la propuesta de financiación autonómica

Consejo de Gobierno de Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha reiterado una semana más que, a día de hoy, la Comunidad Autónoma sigue sin tener "ningún dato" para poder estudiar la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que ha anunciado el Ministerio de Hacienda.

"Seguimos igual, no tenemos ningún dato ni ninguna propuesta sólida, no se está enviando", ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Cabello comentó que lo que el Ejecutivo regional sabe es que "un martes" el Gobierno de España decía que a Canarias le correspondían 611 millones de euros, que "48 horas después" sumó 500 millones de euros, hasta los 1.100 millones.

"No sabemos muy bien ni por qué, ni cómo, ni en qué se puede utilizar ese dinero --señaló--. Nosotros pedimos información, documentación y seriedad a la hora de abordar estos asuntos".

Además, el portavoz hizo especial hincapié en que las comunidades autónomas siguen "perdidas y a oscuras" con el fondo del sistema de financiación autonómica.

"Lo que sabemos son los anuncios que se han realizado en prensa y, en base a ellos, Canarias sale perjudicada del nuevo modelo de sistema de financiación autonómica. Por lo tanto, reclamamos claridad, explicaciones y un trato justo", concluyó.