Gobierno canario y Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) recuperan los bailes para personas mayores en el Centro de Día

La directora general de Mayores y Participación Activa del Gobierno canario, Verónica Meseguer, junto al concejal de Mayores, Rosmen Quevedo, y los concejales Echedey Eugenio y Abigail González en el Centro de Mayores de Arrecife (Lanzarote) - CONSEJERÍA CANARIA DE BIENESTAR SOCIAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) han recuperado los bailes para personas mayores en el Centro de Día.

El primer baile se ha celebrado el pasado fin de semana en un acto en el que estuvieron presente la directora general de Mayores y Participación Activa del Gobierno canario, Verónica Meseguer, y el concejal de Juventud, Mayores y Vivienda, Rosmen Quevedo, así como los concejales Echedey Eugenio y Abigail González, según ha informado la Consejería regional de Bienestar Social en nota de prensa.

Meseguer ha señalado que se trata de una "buena noticia" para las personas mayores de Arrecife porque es una actividad "muy demandada por ellas" y "se había dejado de hacer desde hace un tiempo". Al respecto, ha señalado que "esta es una de las acciones del plan Maresía que se desarrolla desde el Gobierno de Canarias.

"En concreto se enmarca en el primer eje del plan, que recoge aquellas iniciativas vinculadas con el envejecimiento activo y saludable y la lucha contra la soledad no deseada", apostilló.

Por último, Rosmen Quevedo expuso que esta actividad "responde a una demanda" de las personas mayores, siendo el objetivo "fomentar la convivencia, el envejecimiento activo y el bienestar". Los bailes continuarán celebrándose mensualmente de forma regular, estando previsto el próximo para el 25 de abril, "creando un espacio estable" de encuentro y ocio entre las personas mayores de Arrecife.