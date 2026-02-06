Gobierno canario, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cierran un convenio para construir 263 viviendas

Firma de un convenio a tres bandas entre Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para construir 263 viviendas públicas - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y presidente del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pablo Rodríguez, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, han firmado este viernes un convenio interadministrativo que ha permitido asegurar la ejecución de dos promociones de vivienda protegida de promoción pública en el municipio, una de 37 viviendas en María Jiménez y otra de 226 viviendas en Cuevas Blancas.

En conjunto, las actuaciones han supuesto una inversión estimada de 41,7 millones de euros, sin incluir el valor del suelo ni los costes de urbanización, que han sido asumidos por el Ayuntamiento.

De esa cuantía, 16,7 millones ya habían sido aportados previamente por el Instituto Canario de la Vivienda mediante distintas resoluciones de subvención, mientras que el presente convenio ha permitido completar la financiación pendiente de 25 millones de euros para hacer viable la ejecución total de la promoción de 226 viviendas en Cuevas Blancas.

De esta cantidad, el Instituto Canario de la Vivienda ha comprometido 19 millones de euros en varias anualidades y el Cabildo de Tenerife ha aportado 6 millones de euros.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló que se da un "paso real" para ampliar el parque público de vivienda en Canarias y hacerlo con un modelo que garantiza que estas viviendas "permanezcan en el ámbito público y destinadas al alquiler social".

Clavijo subrayó que "este convenio demuestra que cuando las instituciones cooperan, la vivienda deja de ser un problema enquistado y empieza a tener soluciones reales para la ciudadanía".

Asimismo, destacó que no se habla solo de construir viviendas, "sino de consolidar una política pública que garantice que esas viviendas sigan siendo públicas y accesibles para las próximas generaciones".

El presidente también incidió en que este acuerdo forma parte de la estrategia integral de vivienda impulsada por el Ejecutivo autonómico y ha recordado que "Canarias está impulsando la mayor transformación de la política de vivienda de la última década, desbloqueando promociones, movilizando suelo y aumentando la inversión pública como no se había hecho en años".

En esta línea, defendió que hay una "línea roja" que se puede cruzar, "ninguna familia debería destinar más del 30 o el 35% de sus ingresos a pagar una vivienda".

MODIFICAR LA NORMATIVA ESTATAL

Clavijo ha demandado al Estado una "reflexión" para modificar la ley de contratos públicos y la normativa de vivienda para "agilizar" y "simplificar" los proyectos pues a veces una urbanización de viviendas puede alargarse hasta siete años y con modificaciones de crédito porque aumentan los costes.

Por su parte, el consejero Pablo Rodríguez destacó que "este convenio ha permitido cerrar la viabilidad económica de Cuevas Blancas, programar su financiación plurianual y garantizar que las 226 viviendas puedan construirse en su totalidad".

Rodríguez aseguró además que "el acuerdo no solo asegura la ejecución de las obras, sino que garantiza el destino final de las viviendas, su incorporación al parque público del Instituto Canario de la Vivienda, su gestión directa por la administración y su adjudicación en régimen de alquiler social".

Asimismo, recordó que "el Gobierno de Canarias cuenta actualmente en Tenerife con más de 1.000 viviendas públicas en distintas fases: más de 300 planificadas, más de 700 en construcción y más de 30 ya adquiridas, lo que refleja la dimensión del esfuerzo que se está desarrollando para ampliar de forma estructural el parque público en la isla".

Solo en Santa Cruz de Tenerife, los demandantes de vivienda rondan los 7.000, pero solo un tercio quiere vivienda de promoción pública en régimen de alquiler asequible.

DÁVILA RESALTA EL PAPEL "VALIENTE Y RESPONSABLE" DEL CABILDO

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, apuntó que "hoy se da un paso muy importante en uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía de Tenerife y la sociedad en general, el acceso a una vivienda digna".

"Quiero subrayar de manera especial el papel del Cabildo de Tenerife en este acuerdo, pues, aunque la vivienda no sea una competencia estrictamente insular, el actual Gobierno del Cabildo ha adoptado una postura valiente y responsable, entendiendo que los problemas de la ciudadanía no entienden de compartimentos administrativos", ha destacado Dávila.

Asimismo, añadió que este convenio incluye "una aportación directa del Cabildo de seis millones de euros, con una visión clara de cohesión social y desarrollo insular que se viene desarrollando desde el inicio del mandato".

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, puso en valor que "aunque el Ayuntamiento no tiene competencias directas en materia de vivienda, este equipo de Gobierno siempre ha trabajado para establecer los acuerdos necesarios que permitan construir viviendas en este municipio, y este convenio es el mejor ejemplo".

El alcalde detalló que "estos 41,7 millones vienen a sumarse a la política de vivienda que ya se viene desarrollando en el municipio, con la que no solo se afronta la construcción de nuevas edificaciones como las de María Jiménez o Cuevas Blancas, sino que también ha permitido comprar un edificio ya finalizado para destinarlo a vivienda social o impulsar programas de rehabilitación con criterios energéticos de más de 800 viviendas, así como la regeneración y renovación urbana de otras 1.568".

Bermúdez concluyó señalando que "gracias a la cooperación entre administraciones, en estos momentos, en Santa Cruz se están invirtiendo 115 millones de euros en vivienda pública", reconociendo que con estas 263 viviendas se han "tirado a la piscina" porque empezaron la tramitación de los proyectos "sin tener el dinero".

Además, ha adelantado que el centenar de viviendas ya casi finalizadas en la zona de La Gallega se adjudicarán a lo largo de este año.