El Gobierno central sube un 7% las tarifas de referencia en 10 OSP de vuelos entre islas en Canarias

Archivo - Avión de Binter - BINTER - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha actualizado las tarifas de referencia que limitan los precios de comercialización de los vuelos bajo el régimen de Obligación de Servicio Público que se producen entre las islas del archipiélago canario.

La Orden Ministerial entrará en vigor con efecto inmediato desde el momento de su publicación en el BOE.

Con ella, se modifican las obligaciones de servicio público (OSP) para las 13 rutas interislas que se incluyeron bajo este régimen por acuerdo del Consejo de Ministras y Ministros de 2 de junio de 2006, con el objetivo de garantizar la movilidad de la ciudadanía.

La actualización del régimen tarifario busca adaptar la oferta de las aerolíneas a las actuales condiciones del mercado, muy susceptible a las fluctuaciones de precios, a la vez que mantiene unas rutas necesarias para la sociedad de las islas, detalla el ministerio en una nota.

Por ello, la modificación introducida por esta orden ministerial se traduce en un incremento tarifario de un 7% de media en estas rutas OSP, garantizando la viabilidad de dichas rutas y con el menor impacto posible en el pasajero.

Este incremento dotará a las compañías operadoras de una mayor flexibilidad para ampliar su oferta de precios en las rutas intercanarias, redundando en la posibilidad de comercializar tarifas más baratas sustentadas en aquellas más elevadas, que siempre estarán sujetas a las limitaciones establecidas por la OSP.

Las rutas OSP de Canarias en las que se modificará la tarifa de referencia son las siguientes: Gran Canaria-Tenerife Norte; Gran Canaria-Tenerife Sur; Gran Canaria-Fuerteventura; Gran Canaria-El Hierro; Gran Canaria-Lanzarote; Tenerife Norte-Fuerteventura; Tenerife Norte-El Hierro; Tenerife Norte-Lanzarote; Tenerife Norte-La Palma y La Palma-Lanzarote.

Por su parte, tres rutas de servicio público mantendrán las tarifas de referencia actuales: Gran Canaria-La Palma; Gran Canaria-La Gomera y Tenerife Norte-La Gomera.

Según el ministerio, la evolución del transporte aéreo, muy sensible al incremento de costes, ha hecho necesaria la adecuación de los parámetros tarifarios en las rutas operadas bajo obligaciones de servicio público.

Además señala que el posible impacto de esta actualización en los usuarios de estas rutas se ve mitigado por la bonificación realizada por el ministerio al transporte aéreo para los residentes en Canarias, que cubre un 75% de la tarifa.