Guaguas y tranvías en Tenerife establecerán este miércoles sus servicios mínimos con motivo de la huelga general

Archivo - Servicio nocturno del tranvía de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) y Metrotenerife mantendrán el próximo 11 de noviembre, con motivo de la huelga general, un 75% y un 70% de servicios mínimos, respectivamente, para garantizar la prestación de sus servicios durante la jornada.

En el caso de Titsa, los servicios urbanos para los que se presta servicio también dispondrán de un 75% de servicio mínimos de sus viajes habituales, según ha informado la empresa pública en una nota.

Un 25% restante de los viajes habituales de la compañía sí que podrá sufrir alteraciones durante la jornada tanto en líneas urbanas como interurbanas que dan conexión a zonas metropolitanas, norte, sur y accesos a los aeropuertos.

Para facilitar los desplazamientos, la compañía publicará en su página web un listado detallado de los viajes, líneas y horarios que se puedan ver afectados.

Los viajes que no aparezcan en estos listados forman parte de los servicios mínimos garantizados.

Asimismo, la compañía recomienda consultar la información con previsión en los canales oficiales para planificar los viajes de cara a posibles alteraciones.

TRANVÍA DE TENERIFE

En el caso de Metrotenerife, los servicios mínimos del tranvía (Línea 1 y Línea 2) serán del 70% respecto a la programación habitual para toda la jornada de huelga general de este miércoles.

Así, los tranvías circularán en su horario estándar de entre semana, de 06:00 a 24:00 horas.

Desde la compañía se recuerda que la información actualizada sobre los servicios mínimos estará disponible en las pantallas de la red de paradas, así como en sus perfiles oficiales de Facebook, Instagram y X (@tranviatenerife).