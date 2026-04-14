Guardia Civil de Las Palmas y Gendarmería de Marruecos trabajan juntas para luchar contra redes de migración irregular

Archivo - Agente de la Guardia Civil - TWITTER ANTONIO SANZ - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de las Palmas y el Mando Regional de la Gendarmería Real de Laâyoune, en Marruecos, han ejecutado en el mes de marzo patrullas conjuntas para luchar contra redes de migración irregular.

Esta colaboración, que se produce de forma periódica durante todo el año, permite a ambos cuerpos policiales seguir estrechando la colaboración en materia de seguridad y control fronterizo, ya que las patrullas se realizan por tierra y mar, trasladándose unas veces los agentes de la Guardia Civil hasta Marruecos y, en otras ocasiones, efectivos de la Gendarmería Real viajan hasta la provincia de Las Palmas.

En esta ocasión, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, la planificación se ha realizado en base a los datos de inteligencia disponible y compartidos entre ambos cuerpos de seguridad, centrándose en lo que se refiere a actividades y presencia de redes criminales dedicadas al favorecimiento de la migración irregular.

Además de las posibles salidas de embarcaciones desde Marruecos, delincuencia organizada alrededor de la inmigración, facilitadores de medios y conexiones entre redes implantadas tanto en España como en Marruecos.

Subrayan que un aspecto "fundamental" de esta estrategia es la concentración de "esfuerzos en áreas claves" de embarque y desembarque, ya que de esta forma se pretende disuadir a las redes dedicadas al tráfico ilícito de personas con el objetivo de proteger "la vida de quienes se ven tentados a emprender peligrosas travesías marítimas".

Por último, inciden en que el objetivo último de esta colaboración es el de contribuir a combatir las operaciones que propician la migración irregular desde Marruecos, ya que se trata de actividades delictivas que facilitan el tránsito de personas indocumentadas hacia las islas canarias por el Océano Atlántico.

Esta colaboración "reforzada" entre España y Marruecos, puntualizan, es un "paso significativo" hacia una gestión migratoria "más eficaz y humana", que busca proteger tanto la seguridad de las fronteras como la vida de las personas migrantes.