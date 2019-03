Hard Rock Hotel trae a Tenerife a Whigfield, Ice MC, Modestia Aparte, GALA y Rozalla

Publicado 13/03/2019 11:47:53 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hard Rock Hotel Tenerife ha anunciado el lineup de los artistas invitados que pasarán un sábado al mes por el escenario al aire libre de 'Children of the 80's' durante este año 2019, confirmando diez fechas para la fiesta más retro y ochentera de este establecimiento. Para el Opening Party, que tendrá lugar el próximo 16 de marzo, contarán con la presencia de artistas de la talla de Lucrecia (en tributo a Celia Cruz) y la orquesta más famosa de Venezuela.

Whigfield, Ice MC, Modestia Aparte, GALA y Rozalla se darán cita en Hard Rock Hotel Tenerife durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, respectivamente, en uno de los eventos más esperados por el público local e internacional que visita cada año Tenerife.

Tina Cousins y Katrina tienen sus fechas confirmadas para el 12 de octubre y el 9 de noviembre, respectivamente, antes del Closing Party 2019, que se celebrará el 7 de diciembre con el mítico grupo español de synth-pop OBK.

El trío de DJs Dream Team y los locales Puretas Party serán quienes le den el ritmo a cada evento con sus sesiones Dj Set cargadas de clásicos de los 80 y 90, desde pop, hasta disco y house. Acróbatas, bailarines y animadores acompañarán cada actuación en los eventos más ochenteros de la isla.

Children of the 80's comenzó en Hard Rock Hotel Ibiza en 2015 a través de The Night League, y pronto se convirtió en uno de los eventos más exitosos de Ibiza para los amantes de la música de los 80's. Desde su apertura en 2016, este evento también se celebra mensualmente en Hard Rock Hotel Tenerife, hoteles ambos propiedad de Palladium Hotel Group. Para más información, visite www.childrenofthe80s.com

Un cupo reducido de entradas anticipadas a 18 euros están ya a la venta durante un tiempo limitado en la web de Children of the 80's. Los huéspedes del Hard Rock Hotel Tenerife tendrán libre acceso a todos los eventos sin coste adicional. Para consultar disponibilidad y realizar reservas en Hard Rock Hotel Tenerife visite www.hrhtenerife.com.