Haría (Lanzarote) cierra las playas de Caletón Blanco y El Charco por vertidos contaminantes al encallar un atunero

ARRECIFE (LANZAROTE), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Haría, en Lanzarote, ha cerrado las playas de Caletón Blanco y El Charco de La Condesa debido a los vertidos contaminantes procedentes del atunero encallado en la madrugada de este miércoles, 10 de septiembre, en la costa de Órzola.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, la prohibición se mantendrá "hasta nuevo aviso", una vez que las autoridades sanitarias "garanticen la salubridad de la zona y que no existe riesgo" alguno para el bienestar y la salud de las personas.

Desde el ayuntamiento, indican, se trabaja en colaboración con el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, que ha activado el Plan de Emergencia Insular ante la contaminación marina, para retirar la embarcación de la bahía con el fin de evitar posibles daños en la biodiversidad marina y al ecosistema.

En este sentido, se ha solicitado a los ciudadanos que eviten la proximidad a las zonas afectadas, así como que se respete la señalética provisional, al tiempo que pide disculpas por las molestias ocasionadas.

ACTIVADA LA ALERTA

Por su parte, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), ha actualizado la situación y ha activado la alerta desde las 18.00 horas del miércoles, 10 de septiembre, por un episodio de contaminación marina en el litoral de Haría.