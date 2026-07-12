Herida una motorista tras salirse de la vía en Los Llanos de Aridane (La Palma)

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SANTA CRUZ DE LA PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una motorista ha resultado herida en la noche de este sábado tras salirse de la vía en la carretera de Los LLanos a Fuencaliente, en La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 23:18 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó policontusiones de carácter moderado y fue trasladada en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital General de La Palma.

Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.