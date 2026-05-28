Un herido de carácter moderado tras un accidente entre dos turismos a su paso por Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 55 años, ha resultado herido de carácter moderado tras un accidente entre dos vehículos a su paso por Adeje, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se produjo en el kilómetro 1 de la carretera TF-47, en el municipio de Adeje, sobre las 00.29 horas, y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital del Sur.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que aseguraron la zona, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que regularon el tráfico e instruyeron las diligencias correspondientes.