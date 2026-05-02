Herido un ciclista tras sufrir una caída en la TF-21, en la entrada a Vilaflor (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída en la TF-21, en la entrada a Vilaflor, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:27 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Inicialmente, el herido, que presentó un traumatismo en la clavícula de carácter moderado, fue atendido por personal sanitario que se encontraba en la zona hasta la llegada de la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, cuya dotación se hizo cargo de su asistencia y traslado a Hospiten Sur.