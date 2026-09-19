Herido grave un motorista tras sufrir una caída en la GC-100, en Agüimes (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido este viernes de gravedad tras sufrir una caída en la GC-100, en el kilómetro 26, en el municipio de Agüimes (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:48 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo de pronóstico grave. A continuación, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.