Herido un hombre de 50 años tras caerse desde la azotea de una vivienda en La Laguna (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 50 años, ha resultado herido este viernes tras caerse desde la azotea de una casa en la calle El Moral, en La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11.25 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Finalmente, fue trasladado en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

En paralelo, cuerpos policiales colaboraron en el dispositivo e instruyeron diligencias.