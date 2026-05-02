Herido un hombre tras el vuelco de un turismo en una vía de Garachico (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este sábado tras producirse el vuelco de un vehículo en la avenida Adolfo Suárez, en Garachico (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:33 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo en miembro superior de carácter moderado, y fue trasladado al Hospital del Norte.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó el atestado.