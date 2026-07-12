Herido un joven de 25 años tras el vuelco del vehículo en el que circulaba por la TF-1, a la altura de Arico

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 25 años, ha resultado herido este domingo tras volcar el vehículo en el que viajaba por la TF-1, sentido Santa Cruz de Tenerife, a su paso por Arico, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:37 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado, que presentó diferentes traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Guardia Civil reguló el tráfico y gestionó el atestado correspondiente.