Herido un motorista en la colisión con un coche en una vía del Puerto de la Cruz (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 29 años de edad, ha resultado herido este jueves tras colisionar con un vehículo en la carretera del Este, en el municipio de Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 07:45 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de carácter moderado y precisó de traslado al Hospital Universitario de Canarias.

Efectivos de Guardia Civil y Policía Local regularon el tráfico y realizaron el atestado.