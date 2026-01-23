El Hospital Doctor Negrín (Gran Canaria) anuncia que iniciará en breve la ampliación del Servicio de Urgencias

Archivo - Entrada a Urgencias del Hospital Doctor Negrín (Gran Canaria) - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha anunciado que tiene previsto iniciar en breve trabajos de ampliación en el servicio de Urgencias, una vez disminuyan el número de infecciones respiratorias que implican una mayor afluencia de pacientes al servicio.

La previsión es poder disponer de este nuevo espacio, con una inversión de 790.000 euros, antes de que finalice este año 2026, coincidiendo con el aumento de los virus respiratorios, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

De esta manera, el centro hospitalario dispondrá de esta forma de 552 metros más, aumentando, aproximadamente, en 47 las plazas destinadas a los pacientes. Actualmente, se disponen de 110 puestos de atención.

La nueva zona estará equipada con un área de camas y sillones, además de salas de espera para pacientes y familiares, consultas médicas y de enfermería, nueva área de urgencias psiquiátricas y geriatría, área de medicación y área de información.

Además, estará plenamente integrada con el actual servicio de Urgencias permitiendo, por lo tanto, una mejora del aprovechamiento y organización de los espacios que se encuentran ya en funcionamiento. Asimismo, se ampliarán espacios en las puertas de urgencias y se creará una nueva área de corta estancia.

UN 8% MÁS DE ACTIVIDAD EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

Con todo, el Servicio de Urgencias del centro hospitalario ha visto incrementada su actividad en un 8% en los dos últimos años, llegando a los 100.000 pacientes atendidos en un año, con un incremento anual de 10.000 pacientes.

Entre las medidas adoptadas en 2025 para reforzar la actividad del servicio destaca la ampliación de la plantilla con turnos de noche en Puerta 4, 11 médicos más (pasando de 41 a 52), 10 enfermeros más (de 99 a 109), así como un aumento de plantilla fija de 10 auxiliares de enfermería más (de 78 a 88).

A estos incrementos de plantilla en jornada ordinaria se añaden los refuerzos en momentos de alta demanda asistencial de entre uno y cinco efectivos por turno, según establece el Plan de Contingencia puesto en marcha debido a la época de epidemia de gripe estacional.