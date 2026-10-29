La huelga de médicos en el SCS registra este jueves un seguimiento del 5,79%, según Sanidad

Archivo - Concentración de médicos a las puertas del HUC para protestar contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad - CESM - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que la huelga convocada para este jueves por los médicos ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 5,79 % de los trabajadores, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el de la Hospitalaria.

De los 7.301 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 3.936, de los que 228 la secundaron, según ha informado el departamento regional en una nota.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 174 de los 1.542 efectivos afectados, lo que representa el 11,28%, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 46 de los 1.875 es decir, del 2,45%.

Por su parte, en Lanzarote ha acudido al paro uno de los 217 profesionales afectados por la huelga, el 0,46%, en Fuerteventura la secundaron cuatro de los 298 afectados, es decir, el 1,34% y en La Palma el seguimiento fue del 1,74%puesto que acudieron a la huelga tres de los 172 afectados.

En las islas de La Gomera y El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de este jueves, con un total de 1.423 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.