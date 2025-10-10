El IAC, inmerso en el diseño de la óptica adaptativa que aspira a alcanzar comunicaciones cuánticas "seguras"

El IAC, inmerso en el diseño de la óptica adaptativa del proyecto español para unas comunicaciones cuánticas "seguras" - IAC

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) diseña y desarrolla, por encargo de Thales Alenia Space en España, la óptica adaptativa que formará parte de la estación terrena del proyecto GARBO, el primer sistema geoestacionario español de distribución de clave cuántica por satélite y que constituirá un paso "decisivo" en el ámbito de las comunicaciones cuánticas seguras a gran escala.

En el marco del proyecto, el IAC lidera, por tanto, el desarrollo de los sistemas de óptica adaptativa y participará, asimismo, en las pruebas de los prototipos entre la Optical Ground Station (OGS) del Observatorio del Teide (Tenerife) y el telescopio Jacobus Kapteyn Telescope (JKT), ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma), según ha informado en una nota la institución académico-investigadora.

La distancia de 144 kilómetros entre ambos emplazamientos permitirá evaluar la robustez y el rendimiento del sistema de comunicaciones cuánticas en un trayecto que presenta una "turbulencia atmosférica continua" en el trayecto.

SOBRE ÓPTICA ADAPTATIVA

Precisa el IAC en su nota que la óptica adaptativa es un componente clave para compensar las distorsiones provocadas por la turbulencia en la atmósfera. De modo que, en este proyecto, su función primordial será mitigar esta turbulencia y hacer posibles las transmisiones de claves cuánticas a velocidades aceptables, un proceso que resulta "esencial" para la seguridad de las comunicaciones del futuro.

El IAC, en esta iniciativa, aportará su experiencia en instrumentación astronómica de vanguardia, así como en la implementación de sistemas de óptica adaptativa, siendo un ejemplo de ello la óptica adaptativa integrada en el Gran Telescopio de Canarias (GTC).

GARBO representará, asimismo, un "hito tecnológico" para Europa al ser la primera iniciativa de este tipo impulsada por España, y se enmarca dentro de la creciente demanda mundial de redes de comunicaciones cuánticas.

REDES DE COMUNICACIÓN CUÁNTICA

Estas redes se basan en la distribución de claves criptográficas mediante el intercambio de fotones individuales, un método que aprovecha las leyes de la física cuántica para proporcionar un nivel de seguridad sin precedentes.

"La colaboración con Thales Alenia Space en España en el proyecto GARBO refleja la vocación del IAC de contribuir con su conocimiento y tecnología a áreas que van más allá de la astronomía, en este caso, mejorando la seguridad de las comunicaciones cuánticas. Estamos orgullosos de formar parte de un equipo multidisciplinar que llevará a España a la primera línea de la distribución de clave cuántica desde el espacio", ha explicado Luis Fernando Rodríguez Ramos, Investigador Principal de la línea Comunicaciones Ópticas en Espacio Libre del IAC.

Según el IAC, la ejecución de las pruebas y ensayos en los observatorios de Tenerife y La Palma consolidará el papel de la red de telescopios de la institución como "referente internacional" en el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas, no solo para la observación del universo, sino también para aplicaciones con impacto directo en la sociedad como las comunicaciones ópticas en espacio libre.