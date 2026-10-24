El ICAVI inicia el procedimiento para adjudicar 42 viviendas de promoción pública en Yaiza (Lanzarote)

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 24 (EUROPA PRESS)

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha iniciado el procedimiento para adjudicar 42 viviendas protegidas de promoción pública situadas en la urbanización Montaña Roja de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), cuya resolución se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Según ha informado la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, la promoción, cuyas obras ya han finalizado, se destinará al alquiler en régimen general y se incorporan al parque público de vivienda protegida del ICAVI, tras la cesión de su titularidad por parte del Cabildo de Lanzarote.

Las viviendas cuentan con tres dormitorios y una superficie útil de 90 metros cuadrados, además de un garaje vinculado de 20 metros cuadrados cada una. Dos de ellas están adaptadas para personas con movilidad reducida.

Además, la Consejería ha indicado que la actuación se enmarca en la colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote para incrementar la oferta pública de vivienda en la isla.

En virtud del convenio específico suscrito por ambas administraciones, el Cabildo ha adquirido las 42 viviendas con financiación compartida y, una vez finalizadas las obras, ha cedido su titularidad al ICAVI, que asume su adjudicación, gestión, conservación y mantenimiento.

DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS POR CUPOS

La promoción se distribuye en siete cupos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 23/2026, de 9 de marzo, que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública.

En concreto, dos viviendas se reservan para personas con movilidad o comunicación reducida que necesitan utilizar de forma permanente una silla de ruedas u otros dispositivos técnicos de apoyo para la deambulación; otras dos, para personas con estas limitaciones que no requieren dicho apoyo permanente; tres, para víctimas de violencia de género; once, para personas de hasta 35 años; cuatro, para personas de 65 años o más; y una, para personas emigrantes retornadas. Las 19 viviendas restantes corresponden al cupo general.

Con todo, las viviendas se adjudicarán mediante contrato de arrendamiento y deberán constituir el domicilio habitual y permanente de las unidades familiares o de convivencia adjudicatarias.

Finalmente, para optar a una vivienda será imprescindible estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, así como cumplir los requisitos generales establecidos en el Decreto 23/2026 y, en su caso, las condiciones específicas del cupo elegido. La inscripción en el Registro no garantiza por sí sola la adjudicación.

Las personas interesadas dispondrán de plazo del 26 de octubre al 16 de noviembre de 2026 para presentar sus solicitudes. El trámite estará disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a través del procedimiento específico habilitado para esta convocatoria: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/10175