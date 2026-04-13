El IGN detecta actividad sísmica en Tenerife al oeste de Las Cañadas y en Izaña

Eventos sísmicos localizados al oeste de Las Cañadas y en Izaña - IGN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado entre el sábado y el próximo lunes nueva actividad sismo-volcánica bajo la isla de #Tenerife, concretamente en el entorno de Izaña (sábado) y esta madrugada al oeste de Las Cañadas del Teide.

Así, detalla que el sábado se produjo una pequeña serie sísmica de baja magnitud en la zona de Izaña con un total de 16 terremotos detectados de forma automática, de los cuales 11 fueron posteriormente localizados.

Las magnitudes varían entre 1 y 1,9 en la Escala de Richter y se localizaron a profundidades de entre tres y 10 diez kilómetros.

Concretamente se trata de eventos volcano-tectónicos como los registrados en esta misma zona entre mayo y noviembre de 2025 en un rango de magnitud y profundidad similar.

Asimismo, en la madrugada de este lunes, entre las 0.10 y las 0.30 horas, se ha registrado actividad sismo-volcánica consistente en dos pulsos de baja frecuencia así como varios eventos sísmicos híbridos de baja magnitud.

Los llamados 'eventos LP' son similares a los de los meses febrero y marzo aunque con menor amplitud y duración que las que aparecieron en aquel momento.

El sistema automático del IGN ha detectado 38 eventos, de los que se han podido localizar tres de forma manual a 12-13 kilómetros de profundidad en la zona oeste de Las Cañadas del Teide.

Esta actividad no presenta un patrón repetitivo en forma de familias como la actividad observada desde febrero y ninguno de estos eventos, ni los híbridos ni los 'LP' ha sido sentido por la población de la isla, detalla el IGN a través de las redes sociales.

En esa línea, sostiene que este tipo de actividad compuesta por eventos sísmicos híbridos acompañados de señales de largo periodo (eventos LP) no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife.

Con todo, aclara que la baja amplitud de las señales analizadas, los datos del número de eventos así como el rango de sus magnitudes y profundidades, aún son provisionales por lo que la cifra de eventos aún podría aumentar cuando se haga un estudio más pormenorizado.