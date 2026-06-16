Incautados más de 7.500 kilos de hachís y detenidas 25 personas de una red que operaba en Canarias y la Península

Desmantelamiento de una red de tráfico de hachís que operaba entre Canarias y la Península - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la introducción, almacenamiento y distribución de grandes cantidades de hachís entre Canarias y la Península, en una operación conjunta que se ha saldado con la detención de 25 personas y la intervención de más de 7.500 kilos de esta sustancia estupefaciente.

La investigación se inició a finales de 2025, cuando unidades especializadas de ambos cuerpos comenzaron de forma paralela las pesquisas sobre uno de los narcotraficantes más activos del archipiélago.

Tras detectar la coincidencia de objetivos, Policía Nacional y Guardia Civil unificaron esfuerzos en una investigación conjunta que se prolongó durante ocho meses, detalla la Policía Nacional en una nota.

Las pesquisas permitieron acreditar la existencia de una compleja organización criminal que operaba de forma continuada en todo el archipiélago canario y que contaba con conexiones en la Península, el norte de África y Sudamérica.

Así, los integrantes del entramado adoptaban estrictas medidas de seguridad para dificultar la labor policial, utilizando una constante rotación de vehículos y teléfonos, así como diferentes sistemas de vigilancia y contravigilancia.

La investigación permitió además constatar que la organización disponía de una importante infraestructura marítima destinada a la introducción de grandes partidas de hachís en Canarias para su posterior distribución.

Durante los ocho meses de investigación, los agentes llevaron a cabo cinco importantes intervenciones de droga en distintos puntos del archipiélago.

Las actuaciones se desarrollaron en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, donde se intervinieron más de 7.500 kilos de hachís.

La actuación más relevante tuvo lugar durante la madrugada del pasado 11 de mayo en la zona de Sardina del Norte, en Gran Canaria.

Los investigadores detectaron la llegada de una embarcación neumática cargada con fardos de hachís y establecieron un dispositivo policial que permitió interceptar el alijo cuando estaba siendo desembarcado en la costa.

Como resultado de esta actuación fueron detenidas nueve personas que participaban en la descarga de la droga, además de intervenirse más de 3.000 kilos de hachís y la embarcación utilizada para su transporte.

Una vez reunidas las pruebas necesarias sobre la actividad de la organización, los investigadores desarrollaron la fase final de explotación de la operación, que culminó con la detención de un total de 25 personas y la práctica de seis registros en inmuebles situados en Gran Canaria y Málaga.

Durante los registros, los agentes intervinieron más de 250.000 euros en efectivo, un arma corta con abundante munición, armas blancas y diversa documentación de interés para el avance de la investigación.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por unidades especializadas de Policía Nacional y Guardia Civil dedicadas a la lucha contra el narcotráfico, bajo la dirección de la autoridad judicial competente.

LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA ABIERTA

La investigación continúa abierta y los agentes mantienen activas diversas líneas de trabajo encaminadas a la localización y detención de varios integrantes de la organización que han sido plenamente identificados y que actualmente se encuentran en busca y captura.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen dispositivos específicos para su localización, no descartándose nuevas detenciones en las próximas semanas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, decretándose el ingreso en prisión provisional de 16 de ellos.