Incautan más de 50 kilos de pescado a tres pescadores furtivos en aguas de Fuerteventura

Pescadores furtivos interceptados por la Guardia Civil en aguas de Fuerteventura - GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha incautado más de 50 kilogramos de pescado a tres pescadores furtivos en la zona oeste de Fuerteventura el pasado 8 de octubre, tras ser sorprendidos al atardecer cuando desembarcaron con una embarcación tipo zodiac.

La incautación se ha producido después de que el Servicio de Protección de la Naturaleza de Fuerteventura, en labores de vigilancia para la prevención del furtivismo marítimo en aguas territoriales, identificó a tres pescadores el citado día tras ser sorprendidos al atardecer, cuando desembarcaron con una embarcación tipo zodiac por la zona oeste de la isla, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Posteriormente, tras una "rigurosa" inspección, los agentes comprobaron que tenían una nevera completa de pescado, así como que en el fondo de la embarcación había una captura ilegal de más 50 kilos.

En el marco de la vigilancia que realizaban los componentes del Servicio Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Las Palmas en el litoral de Fuerteventura encontraron indicios de una serie de prácticas ilegales de un grupo de personas que, en reiteradas ocasiones, aprovechando sus desplazamientos desde Lanzarote y desde La Gomera se dedicaba a la pesca furtiva en las costas majoreras.

Así, en colaboración con el Servicio Protección a la Naturaleza y el personal del Vigilancia de las ZEC marinas de Canarias, dependientes de la Consejería de Transición Ecológica, se estableció un dispositivo de localización que permitió comprobar como este grupo, formado por tres personas, ejercía una actividad ilegal de pesca en la zona oeste de la isla.

Por este motivo la Guardia Civil realizó un discreto seguimiento de estas tres personas, comprobando como las mismas iban a entregar el pescado en un establecimiento hostelero de Morro Jable.

Sin embargo, con la interceptación del mismo los agentes han impedido la venta de las capturas, que superaban los 50 kilos "sin cumplir las condiciones óptimas de salubridad para la cadena de consumo", ya que no habían pasado el control preventivo y obligatorio sanitario para su comercialización.

Ahora los infractores se enfrentan a diversas sanciones que oscilan desde los 60 a los 300.000 euros. La Guardia Civil recuerda la importancia del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para asegurar la conservación de las especies y sus hábitats, para lo que matiza es necesario respetar la normativa ambiental vigente.