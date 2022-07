El incendio de Tenerife continúa sin control y afecta ya a 2.700 hectáreas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que se declaró el pasado jueves en el norte de Tenerife y que afecta a cinco municipios: La Orotava, Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha e Icod de los Vinos, continúa sin control y la superficie afectada se estima ya en unas 2.700 hectáreas, con un perímetro de unos 27 kilómetros.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha destacado en rueda de prensa que la situación del incendio forestal es hoy "mejor que ayer", con avances significativos, y los equipos de extinción y los equipos técnicos están "relativamente esperanzados" de los progresos que se han registrado este sábado.

El consejero indicó que el flanco del incendio que da hacia el mar y las zonas más pobladas está "tranquilo" y no es previsible que se aviven las llamas en esa zona; el flanco que da hacia el Teide está activo pero llega "cansado" y "no tiene mucho que quemar", y en el flanco que da hacia Icod de los Vinos "vamos empatados" porque el fuego intenta avanzar pero los equipos de extinción logran contenerlo y "anclar".

Con respecto al lado que da hacia el término municipal de Los Realejos, en la zona de Tigaiga, Julio Pérez señaló que es donde "no hemos logrado empatar, pero puede que mañana lo consigamos". Según apuntó el consejero, se trata de la zona donde "hemos tenido más problemas", dado que es "prácticamente una pared vertical" y donde "más difícil resulta trabajar por tierra y aire".

En cualquier caso, admitió que los avances conseguidos en el día de hoy permiten pensar que mañana se producirá algún avance "más significativo", si bien aún no es posible eliminar las medidas de protección que se han tomado en estos días, por lo que se mantendrán las evacuaciones de casi 600 personas de distintos barrios, el corte de dos carreteras -la que va por Icod el Alto y la que sube desde La Orotava hasta Boca Tauce- y la prohibición de acceso a las zonas forestales y áreas recreativas.

Julio Pérez informó de que los evacuados, en algunos casos, han podido regresar a sus domicilios acompañados por patrullas policiales para recoger efectos personales y también ha funcionado correctamente el dispositivo de protección de animales domésticos, realojando a 37 perros, 8 gatos, 114 cabras 11 mulas y 8 caballos .

En cuanto al operativo, indicó que hoy han funcionado todos los medios aéreos, que en el día de ayer descargaron 817.776 litros de agua y hoy más de un millón. No obstante, el consejero hizo hincapié en que los equipos de extinción advierten de que la simultaneidad a veces no sólo no es posible, sino que es inútil, por lo que el número máximo de helicópteros que han funcionado al mismo tiempo ha sido de siete. Además, incidió en que en las paredes verticales la caída del agua brusca produce un impacto que puede ser contraproducente porque causa la caída de pedazos de incendio hacia cotas inferiores.

Asimismo, añadió que está noche seguirán trabajando en las labores de extinción 130 personas, especialmente en la zona de Tigaiga.

Mañana lunes habrá una situación atmosférica estable pero la humedad se irá reduciendo progresivamente y volverá a estar en valores inferiores al 30%. En cuanto al viento, entre las 12.00 y las 18.00 horas se podrán alcanzar rachas de 30 km/h y se alcanzarán máximas en torno a los 28-33 grados, una situación meteorológica desfavorable para la evolución del incendio.