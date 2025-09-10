Informe Sostenibilidad Turística canario invita a construir un modelo "más equilibrado" sin comprometer calidad de vida

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha publicado, a través del Observatorio Turístico, el Informe de Sostenibilidad Turística 2025 en el que se radiografía el sector en 2024 y marca las prioridades de futuro, concluyendo en la necesidad de construir un modelo "más equilibrado", sin comprometer la calidad de vida de los residentes.

Según se desprende del Informe de Sostenibilidad 2025, Canarias "vive una paradoja turística" al tener el liderazgo internacional del destino y crecer económicamente, si bien bajo un "creciente debate social sobre sus límites", por lo que consideró que el reto está en construir un modelo "más equilibrado", que asegure la competitividad del destino "sin comprometer la calidad de vida" de los residentes ni el patrimonio natural de las islas.

En este sentido, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha apuntado que las líneas políticas en las que trabajan "avanzan en los retos que plantea el informe", al tiempo que insiste en que el "éxito" turístico del archipiélago "debe medirse en elementos como el gasto turístico y en su capacidad de mejorar el bienestar de la ciudadanía y preservar" el territorio y ecosistemas, según ha informado la Consejería regional del área.

Este documento ha sido elaborado por un equipo de investigación de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) bajo la coordinación de los catedráticos Raúl Hernández y Carmelo León, que afirman que este informe presenta los datos "actualizados en torno a varias áreas en las que se puede estructurar el conocimiento científico disponible sobre la realidad socioeconómica y ambiental del turismo" en Canarias, basado en estadísticas oficiales y estudios académicos.

Consideran que debe ser una herramienta "clave para avanzar" hacia un modelo turístico "más equilibrado y responsable, en línea con el objetivo de una Canarias sostenible".

"FORTALEZA"

El análisis confirma que el turismo alcanzó los 17,7 millones de visitantes en las islas, un gasto agregado de 22.350 millones de euros y un peso del 36,8% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Canarias se consolida como líder europeo en pernoctaciones, superando los 100 millones en hoteles y apartamentos.

También se constata la "fortaleza" del sector, con ocupaciones superiores al 82% y una "alta satisfacción" de los visitantes (97%). Sin embargo, advierte de que el crecimiento turístico ha ido acompañado de "tensiones" sociales y medioambientales, ya que apunta que el 55% de los residentes percibe que el turismo "encarece" el acceso a la vivienda.

Al respecto, señala que las manifestaciones organizadas el pasado año pusieron al turismo en el centro del debate ciudadano debido a situaciones vinculadas al acceso a la vivienda, la emergencia hídrica y los problemas de movilidad insular; mientras que por otro lado citan la baja penetración de energías renovables y la gestión del agua y residuos, que se mantienen como "grandes retos".

También se advierte de que "muchos" de los problemas actuales tienen "su raíz en la falta de coordinación institucional y de participación ciudadana". En este sentido, indican que el Gobierno canario ha impulsado, para afrontarlo, la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda, actualmente en tramitación parlamentaria, así como nuevos planes de infraestructura turística; una nueva regulación de campings, acampadas y otros establecimientos singulares, y turismo activo.

Además dispone de un presupuesto turístico de 244 millones de euros en 2025, destinado a modernización, formación y promoción internacional. De León resaltó que el "futuro del turismo pasa por un nuevo pacto social y territorial que garantice prosperidad, cohesión y sostenibilidad".

LA "DIGITALIZACIÓN", HERRAMIENTA "CLAVE"

Por otro lado, el informe recoge la digitalización como herramienta "clave para mejorar" la gestión turística, desde la monitorización ambiental hasta la comunicación con visitantes.

Además incide en la necesidad de diversificar la oferta apostando por segmentos como el turismo senior, cultural y de naturaleza, que "permitan reducir" la dependencia del turismo de sol y playa.

En este marco, la Estrategia de Turismo de Canarias 2025-2027, impulsada por Turismo de Islas Canarias, se centra en un modelo turístico "más sostenible, digitalizado y en consonancia con el bienestar ciudadano y la acción climática", buscando consolidar el "impacto positivo" del turismo, "aumentar" el gasto en destino y el gasto por turista, y "mejorar la experiencia" tanto del visitante como del residente.

La "fortaleza" de Canarias, según se desprende del informe, está en que "sigue siendo percibida como un destino seguro, diverso y de calidad, con una fidelidad muy elevada", ya que siete de cada diez turistas habían visitado las islas con anterioridad, lo que constituye un "activo de gran valor competitivo".

De todos modos, desde el observatorio se resalta la "importancia de reforzar" la innovación y crear nuevos productos turísticos que respondan a las tendencias de la demanda internacional.

Asimismo el Informe de Sostenibilidad del Turismo en Canarias advierte de que la lucha contra el cambio climático "es un desafío ineludible" para el modelo turístico canario.

En este sentido, el transporte aéreo, "responsable de buena parte" de las emisiones vinculadas al sector, "obliga a acelerar" políticas de compensación de CO2, eficiencia energética en hoteles y mayor uso de renovables, "objeto en el que está enfocada" Canarias con la implementación del Plan de Acción Climática, centrado en la descarbonización.

Señalan que el archipiélago "aún tiene un amplio margen para mejorar" en este terreno, especialmente en las islas no capitalinas.

También dedica un capítulo específico a la vivienda vacacional, que suma unas 300.000 plazas registradas en las islas. Este crecimiento, afirman, "ha elevado la presión" sobre el mercado inmobiliario y la convivencia vecinal, por lo que la futura ley "busca equilibrar el derecho de los residentes al acceso a la vivienda con la diversificación" de la oferta turística, "en coherencia" con el planeamiento urbanístico insular y municipal.

Finalmente el turismo volvió a confirmarse en 2024 como el "motor" del mercado laboral canario. Según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) el sector generó 224.708 afiliaciones a la Seguridad Social, un 12,5% más que en 2019. De todas formas, el Observatorio expone que persisten retos vinculados a la calidad del empleo, la temporalidad y la necesidad de formación adaptada a los nuevos perfiles profesionales que demanda la digitalización y la transición verde.