Ingenieros agrónomos de Canarias piden reforzar controles en frontera para garantizar la calidad del acuerdo UE-Mercosur

Tráfico de contenedores - COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ha subrayado este jueves la necesidad de reforzar de manera efectiva los controles de las importaciones en frontera, garantizando el "estricto cumplimiento" del capítulo 14 del acuerdo UE-Mercosur, que establece que los productos exportados desde una parte deben cumplir los requisitos sanitarios y fitosanitarios aplicables de la parte importadora.

Asimismo, ha recordado que el propio acuerdo atribuye a la parte exportadora la responsabilidad de establecer los establecimientos, los sistemas de control, verificación y supervisión necesarios.

En este contexto, entiende que resulta "imprescindible" que los productos importados desde Mercosur ofrezcan las mismas garantías de calidad y seguridad alimentaria que se exigen a los productos europeos, "evitando desequilibrios competitivos y preservando la confianza de los consumidores".

Este refuerzo de los controles, apunta, "es también condición indispensable para que puedan activarse, cuando sea necesario, las cláusulas de salvaguardia aprobadas por el Parlamento Europeo para productos agrícolas".

La organización valora la propuesta de la Comisión Europea de aumentar las auditorías en países fuera de la UE durante los próximos años y de formar a los funcionarios encargados de los controles oficiales, pero siempre que "se aseguren los recursos y personal necesarios para llevarlas a cabo de manera eficiente".

El Colegio es "consciente" de que el acuerdo puede suponer "nuevas oportunidades" para parte de la industria agroalimentaria, facilitando las exportaciones y el acceso a estos mercados pero al mismo tiempo comparte la "inquietud" de los productores agrarios, especialmente de aquellos más vulnerables, ante el impacto que puede tener la apertura comercial si no va acompañada de medidas complementarias.

Para los ingenieros agrónomos el acuerdo UE-Mercosur debe ir acompañado de medidas eficaces para incrementar la competitividad de las explotaciones más vulnerables, en especial las pequeñas explotaciones familiares; un firme impulso a la innovación agrícola, en mejora vegetal, mecanización, riego y gestión de las explotaciones; fijar instrumentos que garanticen la estabilidad de los ingresos agrarios; una simplificación real de la PAC y de los requisitos medioambientales y relaciones comerciales más equilibradas en la cadena alimentaria, que permitan la obtención de precios justos para los productores.