Una inspección en Gran Canaria permite detener a un hombre en Cataluña por distribuir producto sexual no autorizado

Un agente de la Guardia Civil durante una inspección en una tienda en Gran Canaria - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una inspección fiscal de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas en tiendas eróticas de Las Palmas de Gran Canaria, que se extendió posteriormente a herbolarios y establecimientos distribuidores de Canarias, ha permitido detener a un hombre en Cataluña por vender un producto sexual no autorizado.

La investigación se inició en el mes de septiembre cuando la Patrulla Fiscal y Fronteras de Santa María de Guía, integrada recientemente en el Destacamento Fiscal y Fronteras de Gran Canaria, realizó una actuación que ha permitido detectar la comercialización ilícita de diversos productos en establecimientos del sector erótico y de herbolarios de Canarias.

En concreto, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, destacan entre los productos intervenidos complementos vigorizantes y estimulantes comercializado como potenciador sexual, si bien su comercialización "no está autorizada en España ni en la Unión Europea, según confirmó la autoridad sanitaria competente".

Señalan que los productos que centraron las actuaciones fueron los estimulantes sexuales, localizando e interviniendo los agentes durante las inspecciones en materia fiscal en tiendas eróticas medicamentos, analgésicos, complementos vitamínicos, estimulantes sexuales comercializados como complementos alimenticios y juguetes eróticos que "presentaban deficiencias que podrían comprometer la seguridad" de sus usuarios.

Entre los productos detectados estaba el complemento alimenticio promocionado como potenciador sexual, donde uno de sus componentes es el extracto de Tongkat Ali (Eurycoma longifolia), que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) considera que tiene "posible capacidad para causar daños" en el material genético.

Así la falta de autorización para su comercialización en España, confirmada por la autoridad sanitaria competente, indican que fue lo que motivó la intervención de este producto.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La investigación ha permitido identificar el canal de distribución, ya que las pesquisas condujeron hasta un distribuidor ubicado en Gran Canaria, que abastecía a establecimientos de distintas islas del archipiélago, entre ellos herbolarios y tiendas eróticas.

Además los agentes pudieron identificar al principal distribuidor del afrodisiaco, ubicado en Cataluña, y respecto del cual se llevarán a cabo las actuaciones legales que correspondan.

Esta investigación ha permitido la aprehensión de 8.064 unidades de un preparado para el tratamiento de la disfunción eréctil, así como 14 unidades de medicamentos/analgésicos, 399 juguetes eróticos y 336 complementos vitamínicos.

Los productos intervenidos han quedado a disposición de las autoridades competentes para adoptar las medidas que correspondan.