Interceptan un carguero con varias toneladas de cocaína al oeste de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un carguero con varias toneladas de cocaína fue apresado este sábado en aguas del Océano Atlántico, al oeste de Canarias, en una operación conjunta de la Armada Española y la Policía Nacional, detallan fuentes cercanas a la investigación.

El buque llegó en la tarde de este domingo al puerto de Santa Cruz de Tenerife donde permanece atracado en la dársena del Este para realizar las labores de pesaje de la droga y con los tripulantes detenidos y bajo custodia policial.

La Policía Nacional prevé dar los detalles del dispositivo, uno de los más grandes de la historia de incautación de cocaína en España, en una rueda de prensa a las 11.00 horas aproximadamente.