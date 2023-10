El International Ocean Film Tour regresará el 4 de noviembre a Los Jameos del Agua (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival sobre los océanos más grande de Europa, el International Ocean Film Tour (IOFT), regresará el próximo 4 de noviembre a los Jameos del Agua, en Lanzarote.

Según informa la organización, la cita visitará la isla dentro de un recorrido en el que sigue batiendo récords ciudad por ciudad.

En este sentido, el IOFT ha abierto la venta online de entradas (https://www.internationaloceanfilmtour.es/) para su cita en Lanzarote.

Se trata de una velada que proyectará en versión original subtitulada unos seis cortos procedentes de tres continentes con una duración total de 120 minutos de pura adrenalina, además de contar con invitados, sorteos y sorpresas para no dejar de sorprender.

De esta manera, los cortos serán 'The power of activism', 'No limits', 'Facing monsters', 'Sweet adventure', 'George & the whales' y 'Stolen fish'.