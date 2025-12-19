Sucesos.- Intervenidos 70.000 medicamentos en unas 20 maletas facturadas en el Aeropuerto Tenerife Norte - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de la Aduana y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, junto con agentes de la Guardia Civil de la Sección Fiscal del Aeropuerto Tenerife Norte, han intervenido unos 70.000 medicamentos en 20 maletas facturadas. Fruto de esta operación, se investiga a tres varones, de 83, 21 y 27 años de edad, y a dos mujeres, de 85 y 55 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por tráfico de medicamentos, y un delito contra la Seguridad Social.

Así lo ha informado la Benemérita en una nota de prensa, donde especifica, además, que los hechos fueron detectados durante las inspecciones que se realizan a las maletas facturadas que viajan en las bodegas de los aviones. Allí, tras examinar con 'rayos X' varias maletas que levantaron sospechas, vigilantes de seguridad alertaron a los agentes de la Guardia Civil.

Los investigadores descubrieron más de 70.000 medicamentos en 20 bultos facturados que estaban en posesión de cinco personas, tres varones de 83, 21 y 27 años de edad y dos mujeres de 85 y 55 años, que han resultado investigadas. Todos ellos eran pasajeros que se disponían a viajar de forma independiente y en diferentes vuelos.

Los medicamentos han sido intervenidos, ya que carecían de la documentación correspondiente en relación con una supuesta expedición comercial y de la conformidad de la Agencia Española del Medicamento.