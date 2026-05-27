Intervienen 3.492 botellas de bebidas de alcohol ilegal en una nave industrial de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha concluido una operación en la que han intervenido 3.492 botellas de bebidas derivadas, principalmente licores de origen internacional, que se encontraban dispuestas para su distribución en una nave industrial de Gran Canaria sin cumplir con los requisitos legales y fiscales exigidos por la normativa vigente.

La incautación de las bebidas de alcohol ilegal se ha producido después de que agentes de la Guardia Civil, en el marco de las inspecciones habituales que se realizan a empresas, observaron en un local asiático que la bebida estaba carente de la precinta tributaria obligatoria o con sellos fraudulentos, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Por este motivo, agentes de la Unidad especializada de la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) procedieron a la verificación técnica de las bebidas almacenadas en una inspección más a fondo, interviniendo un volumen total de 1.674,55 litros, que ha sido valorada en 44.112 euros.

Para poder realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes emplearon herramientas de escaneo de última generación que permitieron ver, "de forma rápida y eficaz, que gran parte del género carecía de la precinta fiscal o portaba sellos que, al ser analizados, arrojaban un incumplimiento flagrante" de la normativa tributaria.

Entre los productos intervenidos se encuentran variedades de licores de lichi, aguardientes de sorgo de alta graduación (hasta 62%) y licores de canela, entre otros, apuntando que "todos" ellos tenían "graves irregularidades" en su etiquetado y precintado.

Las gestiones practicadas permitieron la identificación del investigado, que figura como responsable del establecimiento y de la gestión administrativa de la mercancía.

La operación desarrollada por los agentes ha permitido inmovilizar la totalidad del lote antes de que fuera distribuido por el mercado minorista, evitando un perjuicio mayor para la salud de los consumidores, ya que se trata de productos que evaden los controles oficiales de trazabilidad.

La Guardia Civil ha procedido a la incautación cautelar de las botellas, que han quedado precintadas en el propio centro de distribución a disposición de la autoridad competente.

Respecto a las diligencias instruidas, el acta por infracción a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales ha sido remitido a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Las Palmas de Gran Canaria para el inicio del correspondiente procedimiento sancionador.

La Guardia Civil subraya que estos casos "revisten una especial peligrosidad", no solo por la evidente evasión fiscal, sino por el riesgo sanitario que implica el consumo de bebidas alcohólicas que no han pasado por los canales oficiales de control.

Añade que la ausencia de precintas legales suele ser el primer indicador de productos adulterados o fabricados de forma clandestina, cuya composición química puede ser altamente nociva para el organismo humano.