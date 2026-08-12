Una investigación profundiza en la pervivencia guanche tras la conquista en las medianías de Buenavista del Norte - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, en colaboración con el Ayuntamiento de Buenavista del Norte, promueve una excavación arqueológica en una cueva del Barranco de El Palmar con el objetivo de profundizar en la pervivencia del modo de vida guanche y el proceso de aculturación tras la conquista.

Se trata de una cavidad de grandes dimensiones con dataciones del siglo XVI que constatan que la población indígena mantuvo sus actividades cotidianas, ganaderas, agrícolas e incluso funerarias en esta zona del bando de Daute, según ha informado el departamento regional en una nota de prensa.

La investigación se centra en estudiar el uso continuado por parte de la sociedad guanche de la zona de medianías de Buenavista del Norte, concretamente del Valle, donde se han identificado casi cuarenta cuevas con funcionalidad habitacional y funeraria.

Hasta ahora, solo se disponía de dataciones absolutas concretas para la franja costera del municipio, siendo una de las más antiguas de la isla, por lo que esta nueva intervención permitirá comparar y determinar con precisión la ocupación aborigen de las zonas de medianías.

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, y la alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García, han visitado recientemente la cavidad guanche junto al equipo de investigación codirigido por Efraín Marrero e Ithaisa Abreu, de la empresa especializada PRORED.

"El pueblo guanche pervive después del proceso de conquista. Las crónicas y otros documentos históricos conservados así lo certifican, pero ahora la ciencia arqueológica lo corrobora", ha señalado Clavijo, que ha subrayado cómo, a través de esta investigación se tendrá más información sobre la historia de los antepasados de las islas y también sobre cómo se desarrolló ese periodo de transición.

Por su parte, para García, Buenavista del Norte siempre se ha identificado con el trabajo en patrimonio, expresando su agradecimiento a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias por apoyar este tipo de iniciativas donde se "recupera y pone en valor el patrimonio del municipio".

HALLAZGOS

Según explican los investigadores, la banda de Daute fue la última en sucumbir a la conquista de la isla de Tenerife en el siglo XV, por lo tanto, en este tipo de yacimientos vamos a poder observar esa huella arqueológica del mundo indígena pero también la convivencia con los nuevos colonos. En este contexto de nuevo orden social y económico en la isla, quedaría, asimismo, reflejado que "hubo población guanche que se resistió".

Uno de los hallazgos más relevantes ha sido la estructura de combustión de grandes dimensiones donde la población aborigen realizaba las actividades diarias de cocinado de alimentos, lo que permitirá indagar en la formación de los suelos de la cavidad y comprobar la antigüedad del uso del espacio.

Con el análisis sedimentario de las cenizas de esta hoguera, precisan, se podrá ver si existen restos de semillas carbonizadas de cereal que permitan confirmar si el cultivo de cebada, tal y como se recoge en las fuentes documentales de la época, se mantiene tras la conquista. De hecho, uno de los pocos lugares en los que los guanches cultivaban se ubica en El Palmar.

Entre los materiales arqueológicos recuperados se encuentra una cuenta de arcilla; restos faunísticos de cochino o de cabras; restos cerámicos de gran capacidad para contener alimentos o líquidos; y también herramientas líticas en obsidiana y en basalto. El estudio de estos elementos, sostiene, puede que informe de un reducto poblacional localizado en el Valle tras el primer asentamiento poblacional en el casco antiguo de Buenavista, siendo permitida su permanencia en estas cuevas antes de su desaparición etnocultural definitiva.