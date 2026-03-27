Investigadas dos personas por sacrificar a dos perros en Teror (Gran Canaria) sin causa justificada

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos personas, un veterinario y una mujer, por sacrificar a dos perros en Teror (Gran Canaria) practicándoles la eutanasia sin causa justificada.

De esta manera, la investigación se inició tras la denuncia presentada por el propietario de los perros, quien manifestó, que en ningún momento dio su autorización para que se adoptara esa decisión.

En comunicado, la Benemérita ha señalado que según las primeras averiguaciones, el facultativo habría actuado bajo su propio criterio al considerar que dos canes presentaban un comportamiento agresivo, puesto que hasta el momento no consta ningún informe veterinario que ampare la decisión adoptada.

Respecto a la otra investigada, es la cuñada del veterinario, quien habría sido la encargada de trasladar a ambos canes, ambos de raza 'cocker spaniel', a la consulta veterinaria el día en que se produjeron los sacrificios.

Al respecto, la Guardia Civil ha indicado que de acuerdo con el código deontológico veterinario, entre las posibles infracciones profesionales se encuentran actuar sin el consentimiento del propietario del animal, la realización de intervenciones sin base clínica o sin la debida justificación médica, la comisión de mala praxis profesional o la falta de documentación adecuada de los procedimientos realizados.

Además, añade que este tipo de conductas pueden conllevar suspensión del ejercicio profesional, sin perjuicios de otras posibles responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse de los hechos.

Finalmente, la investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades de los implicados.