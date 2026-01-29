Investigados dos varones por el robo en una vivienda de Agüimes (Gran Canaria) en 2024 gracias al IMEI de un móvil

Archivo - Coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos personas por el robo en el interior de una vivienda de Agüimes (Gran Canaria) en el año 2024 gracias a la identificación del IMEI de un teléfono móvil que se llevaron entonces.

Así lo ha informado la Benemérita, que agrega que la identificación de ambos tuvo lugar el 20 de enero de 2026 durante un control de seguridad ciudadana mientras circulaban en un coche robado y con la matrícula falsificada.

En concreto, el robo se remonta al 26 de octubre de 2024 cuando, según la denuncia presentada por la víctima, se produjeron los hechos en una finca situada en una zona costera de Agüimes.

Aprovechando que la vivienda estaba abierta y sin sus moradores, los autores accedieron al interior y sustrajeron un teléfono móvil de última generación, un pasaporte extranjero y 500 euros en efectivo.

Por su parte, fue el pasado 20 de enero cuando una patrulla de servicio localizó a los dos sospechosos mientras circulaban por una calle del municipio en un vehículo que figuraba como sustraído en un municipio cercano.

Durante la inspección, los agentes comprobaron que el coche llevaba placas de matrícula falsificadas, las cuales también habían sido robadas de otro turismo en la misma zona.

Además, en el registro del vehículo y de las pertenencias de los ocupantes la Guardia Civil halló cinco teléfonos móviles y, tras las comprobaciones oportunas, uno de ellos coincidía mediante su número IMEI con el aparato sustraído en la finca costera.

Por su parte, fue este hallazgo el que permitió establecer una conexión directa entre los investigados y el delito de hurto.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, quedando los investigados a disposición de la autoridad judicial competente.