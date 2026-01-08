Investigados tres varones pillados en la costa de Fuerteventura esperando para receptar 68 kilos de hachís - CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable (Fuerteventura) ha investigado a tres hombres, dos de ellos con antecedentes, por delitos contra el patrimonio, tráfico de drogas y contrabando tras ser localizados esperado en la costa a una embarcación para receptar hasta 68 kilogramos de hachís.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que los hechos tuvieron lugar el 26 de diciembre, cuando se detectó una embarcación con un comportamiento sospechoso procedente de alta mar que se dirigía hacia la playa de Matas Blancas, por lo que se desplegó un dispositivo conjunto con agentes del puesto de Gran Tarajal.

Mientras, en la zona, los agentes localizaron a tres personas y dos vehículos, entre ellos un todoterreno conducido por uno de los sospechosos y una furgoneta estacionada con las puertas abiertas y el interior vacío, aparentemente preparada para cargar mercancía.

Ante la hipótesis de que se tratara de un alijo, los efectivos iniciaron una búsqueda por la costa y sus alrededores, mientras que poco después un ciudadano informó de la presencia de varios bultos flotando cerca del lugar de la intervención.

Gracias a su colaboración, los paquetes fueron remolcados hasta la orilla, donde los agentes comprobaron que contenían pastillas prensadas de una sustancia similar al hachís, con un peso total de 24 kilogramos.

Para descartar la existencia de más bultos en el mar, el área de investigación del puesto principal de Morro Jable continuó la búsqueda a bordo de una embarcación de recreo.

En las inmediaciones se localizó un cuarto paquete con características idénticas, en cuyo interior se halló la misma sustancia, sumando otros 44 kilogramos. En total, la operación permitió intervenir 68 kilogramos de hachís.

Los tres investigados, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Puerto del Rosario.

Finalmente, la droga incautada será remitida al Área Funcional de Sanidad de Las Palmas de Gran Canaria para su pesaje, análisis y estudio.