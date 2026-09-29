Investigan a 11 personas en Tenerife y Salamanca por estafa de falsas viviendas de alquiler vacacional

Agentes de la Guardia Civil especializada en ciberdelincuencia - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo @ de Playa de Las Américas, especialistas en combatir la ciberdelincuencia, han instruido diligencias en las que investigan a once personas, de edades comprendidas entre los 19 y 45 años, residentes ocho en Tenerife y tres en Salamanca, como presuntos autores de un delito de estafa y falsedad documental.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de los hechos a través de las denuncias presentadas por los perjudicados.

Los acusados engañaban a las víctimas mediante técnicas de ingeniería social, publicando anuncios falsos de alquiler.

Así, para darle mayor credibilidad habían creado una página web que simulaba pertenecer a una empresa legalmente constituida y dedicada a la gestión de alojamientos.

Una vez establecían el contacto con las víctimas, les solicitaban el abono de distintas cantidades económicas en concepto de reserva, fianza u otros gastos relacionados con el supuesto alquiler.

Los pagos se realizaban principalmente mediante transferencias bancarias y envíos de dinero a través de 'bizum'.

De esta forma, cuando las víctimas realizaban el pago e intentaban acceder a los alojamientos contratados, comprobaban que las viviendas ofertadas no se encontraban disponibles.

Las gestiones practicadas permitieron identificar cuentas bancarias, líneas telefónicas y direcciones de correo electrónico utilizadas en la operativa, detalla la Guardia Civil en una nota.

Durante el análisis se constató que algunos de estos medios habían sido contratados utilizando datos personales y documentación pertenecientes a terceras personas, cuyas identidades habían sido usurpadas, lo que dificultaba la identificación de los responsables.

Como resultado de la investigación, se ha conseguido identificar e investigar a 11 personas por su posible participación en los hechos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.