Investigan la desaparición de un británico cuyo velero se localizó a la deriva y con su perro al sur de Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras la desaparición de un hombre, de nacionalidad británica y 34 años, cuyo velero fue localizado a la deriva por Salvamento Marítimo el pasado 25 de agosto a casi 50 millas al sur de Gran Canaria.

Todas las líneas de investigación están abiertas, precisan las fuentes del instituto armado a Europa Press.

El hombre, tras visitar varios países europeos se preparaba a mediados de agosto para cruzar el Océano Atlántico en dirección a América y el último contacto que se tiene de él es en la noche del 18 de agosto, cuando salió a cenar por la zona de Las Canteras, en la costa de Las Palmas de Gran Canaria, recoge el periódico 'La Provincia'.

Además, la familia cree que le robaron la mochila y el pasaporte en la noche que desapareció.

El velero fue avistado por el avión Sasemar 103, de Salvamento Marítimo, y se dio aviso a un mercante que navegaba por la zona para que ayudara en las labores de rescate.

Así, tras emitir avisos sin respuesta, la Salvamar Macondo partió a su encuentro y comprobó que no había nadie a bordo salvo una perra --propiedad del desaparecido-- que fue entregada a la Policía Local de Mogán.