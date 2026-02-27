Investigan a un hombre por provocar un conato de incendio al quemar vegetación en la cumbre de Gran Canaria

Archivo - Un conato de incendio en Gran Canaria - CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de las Palmas ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva tras realizar una quema de vegetación en una parcela de su titularidad, situada en la zona de la cumbre de Gran Canaria, con el fin de proceder a su limpieza, si bien provocó finalmente un conato de incendio forestal porque el fuego se propagó con gran rapidez.

La investigación se produce, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, después de que agentes del Seprona, tras tener conocimiento de lo ocurrido en enero de 2025, comenzaran una investigación, en colaboración con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo de Gran Canaria, así como de miembros del Puesto Principal de la Guardia Civil de San Mateo, que les ha permitido concluir que la quema de vegetación fue realizada "sin cumplir con ninguna de las medidas de seguridad exigibles".

Además, añaden, que "tampoco" contaba con los permisos preceptivos para realizar ese tipo de labores agrícolas, además de constatar incluso el uso de acelerantes químicos (líquidos inflamables) para iniciar la quema.

El conato de incendio forestal se produjo en un entorno escarpado, que presentaba difícil acceso al mismo, siendo este el principal inconveniente que tuvieron los equipos de extinción para llegar al lugar y proceder a realizar un cortafuego perimetral, ya que no llegaban equipos hidrantes hasta la zona. El fuego quemó finalmente una superficie de vegetación de unos 100 metros cuadrados.

Por todo ello, tras concluir los informes de lo ocurrido en el incendio, se procedió a la investigación del responsable por un presunto delito contra la seguridad colectiva, haciéndose cargo de las diligencias el juzgado de instrucción de guardia de Las Palmas de Gran Canaria.

La Guardia Civil recuerda la importancia de cumplir con las condiciones de seguridad, así como con la legislación relativa a la quema de restos vegetales en fincas agrícolas o forestales, además de denunciar cualquier actividad de esta índole que pueda poner en riesgo la colectividad pública o del Medio Ambiente.