Investigan a un interno de una cárcel de Gran Canaria por 10 robos con fuerza en viviendas de la isla

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Vecindario, en Gran Canaria, ha investigado a un hombre, que se encontraba en situación de interno en un centro penitenciario de la isla por otros hechos en el momento de su imputación formal, por 10 delitos de robo con fuerza en interior de vivienda y robo de uso de vehículos a motor en diversos municipios de la isla.

La investigación se produce después de que los robos se realizaran principalmente durante la madrugada y en viviendas unifamiliares tipo casa terrera o chalet ubicadas en una calle de la localidad de El Doctoral, así como en otros núcleos urbanos de la isla, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En este sentido, los agentes pudieron comprobar que el modus operandi empleado era "siempre idéntico". En concreto, el delincuente utilizaba la técnica del "escalo", consistente en trepar por fachadas o muros perimetrales de más de dos metros para acceder a puntos vulnerables en altura, tales como azoteas o ventanas que hubieran quedado abiertas o sin cierre de seguridad.

Una vez en el interior, y con los moradores pernoctando en sus viviendas, realizaba un registro selectivo de efectos de gran valor y fácil transporte, si bien se centraba especialmente en dinero en efectivo, joyas y, de forma sistemática, en las llaves de los vehículos de los propietarios.

Para ello el autor utilizaba medidas de autoprotección como guantes, calcetines en las manos y capuchas con el fin de evitar dejar huellas o ser identificado por sistemas de videovigilancia, sin embargo agentes de la Guardia Civil lograron establecer una línea de investigación basada en la trazabilidad de los efectos.

En este sentido, el nexo de la investigación se pudo consolidar al hallar, de forma cruzada, llaves de vehículos sustraídos en un municipio dentro de otros turismos robados en localidades distintas, cerrando así un círculo que situaba al investigado en todos los escenarios.

Además el intercambio de información del Área de Investigación de la Guardia Civil con otros cuerpos policiales permitió verificar que el detenido había realizado ventas de joyas sustraídas en un establecimiento de compraventa de la zona, utilizando su propia identidad, esto unido a una identificación lofoscópica positiva en uno de los vehículos recuperados en una zona de ocio, permitió su plena identificación.

El investigado cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de San Bartolomé de Tirajana.