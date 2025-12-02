Investigan la muerte de un hombre encontrado ensangrentado en la playa de Bocabarranco, en Telde (Gran Canaria)

Archivo - Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL/ARCHIVO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre que ha aparecido en la mañana de este martes, 2 de diciembre, desnudo y ensangrentado en la playa de Bocabarranco, en el municipio de Telde (Gran Canaria), según ha informado el cuerpo policial.

La aparición del cuerpo se produjo sobre las 08.30 horas, hora en la que la Policía Nacional recibió la alerta, y se trasladó al lugar, donde encontró a un hombre, de entre 30 y 35 años de edad, desnudo y ensangrentado.

Actualmente, señalan, que aún se desconocen las causas de la muerte, que se están investigando.