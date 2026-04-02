Las islas occidentales y Gran Canaria continúan en alerta por riesgo de desprendimientos tras el paso de 'Therese'

Archivo - Servicio de Conservación y Mantenimiento de carreteras en La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las islas occidentales y Gran Canaria continúan este 2 de abril, Jueves Santo, en situación de alerta por riesgo de desprendimientos tras las consecuencias registradas por la pasada borrasca 'Therese', según ha recalcado la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Ante las importantes cantidades acumuladas de lluvia caída en las islas montañosas se han registrado múltiples desprendimientos, con afectación a la circulación, sobre todo en medianías y cumbres, con caída de piedras, ramas y árboles, e incluso cortes de carreteras, habiendo quedado aislados algunos barrios y caseríos.

El Gobierno regional recomienda a la población actuar preventivamente en zonas con viviendas, carreteras, senderos u otras infraestructuras expuestas. Asimismo, se deberían limpiar los drenajes en zonas con taludes, para evitar la acumulación de agua, y prestar atención a la aparición de grietas nuevas en construcciones o edificaciones, e incluso evacuar estas edificaciones de manera preventiva, en caso de aparición de las mismas.

La lluvia puede provocar caída de rocas sin previo aviso, por lo que habrá que mantener una distancia prudencial con respecto a laderas empinadas.

PRECAUCIÓN CON TALUDES

También se recomienda evitar pasar cerca de taludes inestables, o con pendientes pronunciadas, así como el paso por carreteras bajo estos taludes inestables, o por senderos en laderas escarpadas y barrancos encajados.

Igualmente, se pide evitar transitar, refugiarse o parar en carreteras bajo acantilados o taludes.

Se pide, además, a la población permanecer atentos a zonas con historial de desprendimientos recientes, ya que estos pueden repetirse. En especial, habrá que prestar atención a la caída de bloques pequeños, ya que esto es un precursor frecuente para desprendimientos de mayor magnitud.

Tampoco se recomienda acercarse a las zonas donde se hayan producido desprendimientos, y se pide respetar la señalización de alerta y restricciones de paso que pudieran haberse establecido.