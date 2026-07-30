El jefe de psiquiatría del Negrín (Gran Canaria) ve necesario "buscar medidas de reducción de riesgo" para los fumadores

Archivo - Cannabis, tabaco, vapeadores - HOSPITAL UNIVERSITARIO GENERAL DE VILLALBA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de psiquiatría del Hospital Doctor Negrín, de referencia en la isla, José Luis Hernández Fleta, considera necesario "buscar" y aplicar en la práctica "medidas de reducción de riesgo" para los fumadores que ya lo son y se ha mostrado contrario a la aplicación de políticas exclusivamente punitivas.

Así se ha expresado Fleta durante una intervención en la tertulia sociosanitaria de la 'Hoy por Hoy El Drago', en la Cadena Ser Las Palmas, donde ha asegurado: "Medidas punitivas exclusivamente para dejar el hábito del tabaco, no", ha dicho al ser preguntado por la nueva Ley antitabaco impulsada por el Gobierno central.

"No fumar es lo mejor. No fumar es lo mejor --incidió-. Yo, como médico, como médico en general y de una forma, vamos a decir, vulgar o coloquial diría, fumar es malo. Pero si hablo desde la práctica clínica y desde mi papel de especialista en salud mental y teniendo en cuenta a las personas que veo, fumadores importantes y que no pueden dejarlo, hay que buscar medidas de reducción de riesgo, como por ejemplo, productos de tabaco calentado, claro que sí", abogó.

En ese sentido, sostuvo que "una vez que uno empieza a fumar de adulto lo mejor es intentar que lo deje", pero lo calificó de "complicado", "sobre todo en el caso nuestro de salud mental": "Tenemos pacientes con trastornos muy graves que fuman y fuman mucho. Y es imposible, imposible, porque lo hemos intentado por diversas vías, hacer que dejen el tabaco".

EL FOCO EN LOS JÓVENES: FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS

Por otro lado se refirió a los jóvenes y dijo que la prioridad es evitar que estos empiecen a fumar, para lo que sostuvo toca centrarse en "campañas formativas e informativas y de reducción de riesgos". Así, se mostró consciente del "incremento del uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos muy importante entre gente joven, de 15, 16 o 17 años" y dijo que es ahí "donde habría que dirigir los esfuerzos formativos e informativos para que la gente no se inicie en el consumo del tabaco".