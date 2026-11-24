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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de menores y fundadora y presidenta del proyecto social UP2U Project (Depende de Ti), Reyes Martel, ha cargado este martes contra los centros de internamiento para Menores de Valle Tabares (Tenerife) y La Montañeta (Gran Canaria) porque no cumplen los requisitos.

"Me voy antes a cualquiera de los centros penitenciarios", ha señalado en una comparecencia ante la comisión de estudio de la pobreza infantil en Canarias en la que ha insistido es que es "tremendo" porque hay "múltiples problemas". "Nadie quiere, igual que nadie quería una prisión al lado, un centro de internamiento", ha agregado.

En ese sentido ha demandado un "impulso" a los centros terapéuticos, aunque sabe que es "difícil", y defendido la justicia restaurativa, que va a más adelantada en la provincia de Las Palmas que en la de Santa Cruz de Tenerife.

"Para que el chico o la chica aprenda, tú lo haces, tú lo pagas, todo se paga en esta vida, te estás haciendo mayor, y aunque yo te voy a ayudar con todo lo que tengas, tienes que interiorizar el daño que has causado. Tienes que asumirlo y tiene que dolerte. Eso es la justicia restaurativa", ha indicado.

Martel ha desvinculado pobreza de delincuencia, poniendo como ejemplo que crecen los delitos en familias no vulnerables en violencia filioparental o delitos contra la libertad sexual.

En esa línea ha apuntado que detrás de muchos expedientes no hay "únicamente una conducta delictiva" sino que "ha empezado muchísimo antes, desde el mismo nacimiento" y aunque hay historias de "dificultades económicas" también hay "fracaso educativo, conflictos familiares en los que son llevados los niños a muy corta edad a los juzgados, falta de supervisión, problemas de salud mental, exposición a la violencia y en ocasiones ausencia de referentes adultos estables".

Aunque la pobreza infantil alcanza el 41,2% en Canarias según la tasa AROPE ha comentado que en las islas no solo hay pobreza material sino otra "bestial", la falta de valores, con niños que crecen sin acceso suficiente a la cultura, al deporte, a la lectura o a experiencias educativas enriquecedoras.

"Ahí hemos tocado en la diana, tenemos tan poco tiempo en esta sociedad consumista que no solamente es cuestión de recursos materiales, sino que no tenemos tiempo para nuestros niños, para nuestras niñas y jóvenes", ha comentado.

En esa línea Reyes Martel echa en falta "el respeto, la empatía, la solidaridad, la responsabilidad, el esfuerzo, la disciplina, la tolerancia y el compromiso con los demás" que se ha aprendido de los mayores y aunque muchos menores tienen las necesidades materiales cubiertas, "crecen con importantes carencias afectivas, educativas, culturales o relacionales".

Ha incidido en la importancia de la prevención y de "intervenir antes de que aparezca el problema, antes de que lleguen a cometer un hecho delictivo" y por ello entiende que se debe trabajar con más "coordinación" y no como "compartimentos estancos".

UN NIÑO HACE "LO QUE SEA" CON UN DISPOSITIVO TECNOLÓGICO

La magistrada ha alertado de los riesgos de las nuevas tecnologías porque un niño puede hacer "lo que sea" con un dispositivo, incluso ser víctimas o agresor en delitos de pornografía infantil, de niños muy pequeños. "Eso ha ocurrido y está ocurriendo en Canarias", ha explicado.

"No basta con evitar que estén expuestos a situaciones de riesgo, por tanto, tenemos que ofrecerles experiencias positivas, actividades que despierten la curiosidad, oportunidades para descubrir sus capacidades, espacios donde puedan sentirse útiles, reconocidos y valorados, y encontrar alguna vía de comunicación entre nuestro mundo y el mundo de nuestros chicos y chicas", ha destacado.

En ese sentido ha apostado por lo que se hace en el programa UP2U Project, que se retroalimenta con las ONG, con la ventaja de que permite actuar más rápido, con programas personalizados, que si se espera por la intervención de la administración.

"Si lo intervenimos, pues igual podemos adoptar alguna solución y no llegamos incluso ni siquiera a la justicia juvenil", ha comentado.

Martel ha apuntado que "la juventud es como un monstruo gigante que viene" y "se come" al hijo o hija y "lo devuelve o no", por lo que la filosofía del proyecto "parte de una idea muy sencilla", no quedarse en el expediente o en la conducta cometida sino "mirar a la persona y a sus posibilidades para obtener el cambio".

Asimismo ha lamentado que cuesta arrancar la responsabilidad social corporativa a las empresas, especialmente a las de la provincia occidental, y que las reformas legislativas en relación a los menores se han quedado "bastante cojas".

Ha dicho que no hay recursos humanos y técnicos suficientes para dar una atención adecuada a los menores, especialmente psicólogos, ya que las intervenciones son "caso a caso", y en muchas ocasiones se sacan adelante expedientes por el "esfuerzo personal" de algunos técnicos.

Martel ha comentado, además, que "hay muy poco" en cuanto a la emancipación que "no solamente es un lugar donde vivir" sino también "formación laboral y acompañamiento, son chicos todavía muy jóvenes y ese proceso hay que continuarlo".